Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - 6 Verletzte bei Verkehrsunfall - Frau verwechselte Kupplung mit Bremse

Schwerte (ots)

Am 27.09.2019 (Fr.) kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hörder Straße (B 236) in Höhe "Freischütz" in Schwerte. Eine 25-jährige Frau aus Schwerte befuhr die Hörder Straße in Richtung Schwerte. Aufgrund des verkehrsbedingten Rückstaus an der Fahrstreifenverengung beabsichtigte sie ihr Fahrzeug abzubremsen. Hier verwechselte sie jedoch Kupplung mit der Bremse und fuhr auf das vor ihr befindliche Fahrzeug auf. Dieses wurde durch den Aufprall auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Durch die Kollisionen haben sich insgesamt 6 Personen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9750 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell