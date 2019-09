Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen, Straßenraub

Bergkamen (ots)

Nach eigenen Angaben wurde ein 66jähriger Bergkamener gestern, am 28.09.2019 gegen 19.50 Uhr Opfer eines Straßenraubes. Demnach stand er als Fußgänger auf dem Gehweg der Straße Am Wiehagen und zählte Bargeld in seinem Portemonnaie, als er von einer männlichen Person von hinten gestoßen wurde. Eine weitere Person entriss ihm seine Geldbörse. Beide flüchteten anschließend Richtung Stadtpark.

Täterbeschreibung: Beide männlich, beide zirka 16 bis 20 Jahre alt, einer etwa 170 cm groß, Haare hinten zum Zopf gebunden, mit weißer Lederjacke, schwarzer Jeans, Basecap und roten Sneakers bekleidet, der andere etwa 175 Zentimeter groß, auffallend schlank, "bunte" Haare (mehrfarbig)

Hinweise nimmt die Polizei in Kamen (Tel.: 02307/9213222) entgegen.

