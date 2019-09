Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Heede - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag, den 10.09.19, ist es in Heede zum Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin gekommen. Die Radfahrerin verletzte sich dabei schwer.

Ein 79-Jähriger aus dem Kreis Steinburg befuhr gegen 09:15 Uhr die L 75 aus Barmstedt kommend in Richtung Heede. Als er nach rechts in die Hemdinger Chaussee abbog, stieß er mit einer 15-jährigen Radfahrerin zusammen. Die Radfahrerin hatte zuvor den gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der L 75 in Richtung Barmstedt befahren und dabei die Einmündung der Hemdinger Chaussee überquert.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 15-Jährige schwer und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, klären nun die Verkehrsermittler der Polizeistation Barmstedt.

