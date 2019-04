Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Zugbegleiter verletzt - Bundespolizei sucht Zeugen

Chemnitz, Freiberg (ots)

Am 2. April 2019 wurde eine Zugbegleiterin in den späten Abendstunden im Zug von Dresden nach Chemnitz durch eine unbekannte Person verletzt.

Am 02.04.2019 erhielt die Bundespolizeiinspektion Chemnitz die Mitteilung, dass eine Zugbegleiterin in der Regionalbahn 74104 von Dresden nach Chemnitz durch eine unbekannte männliche und augenscheinlich stark alkoholisierte Person beleidigt und tätlich angegriffen wurde. Der Tatverdächtige stieg 22:50 Uhr in Freiberg in den Zug und verließ diesen wieder am Haltepunkt Kleinschirma. Die Geschädigte erlitt Prellungen an Arm und Beinen.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz sucht nun Zeugen, die sich gegen 22:50 Uhr in der benannten Regionalbahn befanden und Aussagen zum Sachverhalt machen können. Des Weiteren werden Zeugen gesucht, die sich zu besagter Zeit am Bahnhof Freiberg aufhielten und Aussagen zur Identität der gesuchten männlichen und stark alkoholisierten Person machen können.

Zeugenhinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Chemnitz unter der 0371 4615 105 oder per E-Mail an bpoli.chemnitz@polizei.bund.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-117

E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell