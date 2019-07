Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240719-687: Aggressiver Autofahrer droht mit Baseballschläger

Gummersbach (ots)

Ein Autofahrer hat am Dienstag (23.Juli) eine Fußgängerin beim Vorbeifahren touchiert und sie anschließend mit einem Baseballschläger bedroht. Eine 37-jährige Gummersbacherin war um 17:15 Uhr mit ihrem Vater unterwegs zu einem Elektronikmarkt an der Gummersbacher Straße. Der Vater parkte den Wagen auf dem Parkplatz ein. Als die 37-Jährige auf der Beifahrerseite ausstieg, fuhr ein schwarzer Mazda an ihr vorbei. Es kam zu einer Berührung zwischen dem Mazda und der 37-Jährigen, die dadurch nach eigenen Angaben jedoch nicht verletzt wurde. Trotzdem rief sie dem Mazdafahrer hinterher, dass er besser aufpassen solle. Daraufhin sprang der Fahrer aus dem Mazda, schnappte sich einen Baseballschläger und ging in drohender Haltung auf den Vater der 37-Jährigen zu. Die 37-Jährige ging dazwischen und versuchte den aufgebrachten Mann von einem Schlag auf ihren Vater abzubringen. Wutentbrannt stieg der Mann wieder in seinen Mazda und fuhr weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem aggressiven Fahrer liegen vor.

