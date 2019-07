Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230719-685: Einbruch in Schule

Gummersbach/ Wiehl (ots)

In eine Grundschule in der Hömerichstraße wollten Kriminelle am Wochenende einbrechen. Die Täter schlugen ein Loch in die Fensterscheibe zum Lehrerzimmer. Trotzdem gelangten sie nicht hinein. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen Freitag 15:30 Uhr und Montag (22.Juli) 7:05 Uhr eingegrenzt werden. Auch in Wiehl hatten es Einbrecher auf ein Schulgebäude abgesehen. In der Fritz-Rau-Straße in Oberbantenberg gelangten die Täter zunächst auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude. Dort hebelten sie die Tür zum Sekretariat und Büro des Schulleiters auf. Gestohlen haben sie diverse Schlüssel. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

