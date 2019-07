Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230719-682: Zigarettenautomat geknackt

Reichshof (ots)

In Wildbergerhütte haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag (22. Juli) versucht, einen Zigarettenautomaten in der Siegener Straße aufzuhebeln. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

