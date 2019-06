Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kind setzt Balkon eines Mehrfamilienhauses in Rostock-Schmarl in Brand

Rostock (ots)

Am Freitag, den 21.06.2019, gegen 15:50 Uhr, erhielten die Polizei und die Rostocker Feuerwehr die Mitteilung, dass in dem Mehrfamilienhaus in der Adam-J.-Krusenstern-Straße 21, 18106 Rostock, ein Balkon brennt. In der dazugehörigen Wohnung hielten sich zum Zeitpunkt des Brandes zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen im Alter von 3 und 9 Jahren allein auf. Das vermutlich durch Zündeln entstandene Feuer griff zunächst auf das Mobiliar und im weiteren Verlauf auf die Balkonverkleidung über. Auch die Wohnräume wurden in Mitleidenschaft gezogen. Beide Kinder konnten durch eine zufällig in der Nähe befindliche Rettungswagenbesatzung, die die Wohnungstür aufbrach, unverletzt gerettet werden. Die Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen am Brandort war, evakuierte das gesamte Wohnhaus. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro. Isabel Wenzel, PHKin Polizeirevier Rostock Lichtenhagen

