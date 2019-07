Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230719-686: Unfall mit Leichtkraftrad - zwei Verletzte

Lindlar (ots)

Mit seinem Leichtkraftrad ist am Montagabend (22.Juli) ein 18-jähriger Wipperfürther gestürzt. Dabei hatte er sich leichte und seine 16 Jahre alte Sozia schwere Verletzungen zugezogen. Der 18-Jährige fuhr um 23 Uhr mit seiner grünen Kawasaki auf der Anton-Esser-Straße aus Richtung Sülztalstraße kommend in Fahrtrichtung "An der Gasse". Als er aus Unachtsamkeit den Bordstein berührte verlor er die Kontrolle über seine Maschine. Er prallte links gegen den Bordstein und stürzte anschließend. Dabei verletzte er sich leicht. Seine 16-jährige Begleiterin, die hinter ihm saß, verletzte sich bei dem Sturz schwer. Ein Rettungswagen brachte die 16-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

