Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen, Vandalismus an parkenden PKW

Kamen (ots)

In der heutigen Nacht wurde die Polizei gegen 23.59 Uhr über Notruf in die Straße Westenmauer gerufen. Ein Anwohner hatte einen Knall gehört und eine schlanke, zirka 180 Zentimeter große und dunkel gekleidete Person Richtung Edelkirchhof weglaufen sehen. Vor Ort stellten die Beamten insgesamt 4 beschädigte PKW fest. Zwei der PKW, an denen die Heckscheibe eingeschlagen war und deren Besitzer in der Nacht nicht erreicht werden konnten, wurden aus Gründen der Eigentumssicherung polizeilich sichergestellt.

Hinweise nimmt die Polizei in Kamen (Tel.: 02307/9213222) entgegen.

