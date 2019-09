Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis vom 25.09.2019

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung zwischen Frauen, Wiesbaden-Erbenheim, Weglache, 23.09.2019, 20:30 Uhr

(He)Gestern wurde bei der Polizei angezeigt, dass es am Montag in Erbenheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen kam, bei der, nach eigenen Angaben, beide leichte Verletzungen erlitten. Die Frauen im Alter von 20 und 27 Jahren trafen demnach am Montagabend, gegen 20:30 Uhr, in der Straße "Weglache" aufeinander, woraufhin eine der Frauen aufgrund familiärer Probleme, das Gespräch mit der anderen suchte. Diese Unterredung schaukelte sich wohl dermaßen hoch, dass plötzlich sogar eine Gardinenstange aus Holz zum Einsatz gekommen sein soll. Schläge wurden ebenfalls ausgetauscht. Die Cousinen erstatteten jeweils gegen die andere Strafanzeige. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

2. Versuchter Einbruch in Geschäftsräume, Wiesbaden, Goerdelerstraße, 23.09.2019, 23:00 Uhr - 24.09.2019, 13:40 Uhr

(He)Mutmaßlich in der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Einbrecher in der Goerdelerstraße gewaltsam in, im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegene, Geschäftsräume einzudringen. Hierbei verursachten sie nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von über 1.000 Euro. Der oder die Täter näherten sich dem Tatort rückwärtig und nahmen zunächst Werkzeuge an sich. Damit wurde dann versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln. Als dies misslang, flüchteten sie unerkannt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Fenster durch Bierflaschenwurf beschädigt, Wiesbaden-Biebrich, Metzer Straße, 24.09.2019, 22:00 Uhr

(He)Gestern Abend kam es in der Metzer Straße in Biebrich zu einer Sachbeschädigung an dem Wohnzimmerfenster eines Einfamilienhauses, bei dem ein Schaden von circa 800 Euro entstand. Die Bewohner der Doppelhaushälfte gaben an, um 22:00 Uhr einen lauten Schlag vernommen zu haben. Bei einer Nachschau vor dem Haus habe man dann das beschädigte Fenster und eine darunterliegende Bierflasche festgestellt. Konkrete Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Zeugen oder Hinweisgeber, welche zu der Tatzeit im Bereich der Metzer Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 bei dem 5.Polizeirevier zu melden.

4. Vorfahrt missachtet - Kollision, Wiesbaden, Carl-von-Ossietzky-Straße, 24.09.2019, 10:50 Uhr

(He)Gestern Morgen kam es in der Carl-von-Ossietzky-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Gegen 10:50 Uhr fuhr ein 51-jähriger Daimler-Fahrer aus einer Stichstraße der Carl-von-Ossietzky-Straße auf die Hauptfahrbahn der Carl-von-Ossietzky-Straße in Richtung Flachstraße. Während seines Abbiegevorganges übersah er einen auf der Carl-von-Ossietzky-Straße in Richtung Flachstraße fahrenden Opel Corsa. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, weswegen der Opel gegen zwei geparkte Fahrzeuge stieß; einen Honda Civic sowie einen Nissan Infiniti. Der 37-jährige Corsa-Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

5. Viele Fahrgäste ohne Fahrschein festgestellt, Wiesbaden, 25.09.2019, von 06.00 Uhr bis 14.00 Uhr

(ho)Bei einer gemeinsamen Kontrollaktion der Wiesbadener Polizei mit der Hessischen Bereitschaftspolizei, der Stadtpolizei und Fahrausweisprüferinnen - und Prüfern der ESWE-Verkehrsbetriebe wurden heute in öffentlichen Verkehrsmitteln 150 Personen festgestellt, die keinen gültigen Fahrschein bei sich hatten. Ein solches Fehlverhalten hat für die Betroffenen nicht nur ein erhöhtes Beförderungsgeld in Höhe von 60 Euro zur Folge, sondern zieht darüber hinaus noch eine Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen nach sich. Neben diesen Delikten wurde unter anderem eine geringe Menge Betäubungsmittel und ein Pfefferspray bei angetroffenen Personen aufgefunden und sichergestellt. In einem weiteren Fall fanden die Beamten ein Ausweisdokument, welches bei einem Diebstahl abhandengekommen war. Ebenfalls sichergestellt wurde eine größere Menge Bargeld und eine Feinwaage, die bei einer Durchsuchung aufgefunden wurde. Der Einsatzleiter der Wiesbadener Polizei zeigte sich mit dem Einsatzverlauf und der Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen zufrieden und betonte, dass es zukünftig auch weitere gemeinsame Aktionen in öffentlichen Verkehrsmitteln geben wird.

Rheingau-Taunus:

1. Verstärker gestohlen, Idstein, Himmelsbornweg, Dienstag, 24.09.2019, 04:05 Uhr

(ge) In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter einen Verstärker aus einem Vereinsheim im Himmelsbornweg in Idstein. Die Täter verschafften sich, gegen 04:05 Uhr, über einen Notausgang Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten den Verstärker. Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Versuchter Autodiebstahl, Hünstetten, Görsroth, Am Birkhecker Berg, Mittwoch, 25.09.2019, gg. 01:40 Uhr

(ge) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten unbekannte Täter einen Porsche in Görsroth in der Straße "Am Birkhecker Berg" zu stehlen. Die Unbekannten gelangten auf bisher unbekannte Art und Weise in das Fahrzeug und versuchten, dieses kurzzuschließen. Hierbei wurden sie allerdings von dem Besitzer, gegen 01:40 Uhr, gestört und ergriffen die Flucht. Einer der Täter sei männlich. Er war bekleidet mit einer Jeanshose, einem schwarzen Oberteil und Schuhen mit weißer Sohle. Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Hyundai zerkratzt, Bad Schwalbach, Heimbacher Straße, Montag, 23.09.2019, 08:05 Uhr - 16:20 Uhr

(ka) Am Montag kam es in der Heimbacher Straße in Bad Schwalbach zu einer Sachbeschädigung an einem türkisfarbenen Hyundai. Unbekannte Täter zerkratzten mit einem bisher noch unbekannten Gegenstand die Motorhaube. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizeistation in Bad Schwalbach hat die Ermittlung in diesem Fall aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Verkehrsunfall mit Leichtverletzten, Bad Schwalbach, Emser Straße/Reitallee, Dienstag, 24.09.2019, 12:15 Uhr

(ka) Am Dienstagvormittag kam es in der Emser Straße in Bad Schwalbach zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzen 82- jährigen Frau. Als ein 64-jähriger Mann aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr rückwärts einfuhr und in Richtung der B 260 fuhr. Hierbei übersah er die 82- Jährige mit ihrem Rollator, die die Straße an einem Fußgängerweg überquerte. Er touchierte den Rollator der Frau, sodass diese stürzte. Hierbei verletzte sie sich leicht und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

