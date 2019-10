Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - Schwein unternimmt nächtliche Besichtigungstour

Celle (ots)

Da staunte eine Verkehrsteilnehmerin nicht schlecht, als sie heute in den frühen Morgenstunden ein Schwein in der Dorfstraße herumlaufen sah, welches sich interessiert parkende Autos anschaute. Sie informierte die Polizei, die den Tierhalter aus Nienhagen ausfindig machen konnte. Der Besitzer fing das ausgebüchste Tier ein und brachte es nach Hause in den Stall.

