Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln einen Verkehrsunfall verursacht++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, 03.03.2019 ereignete sich gegen 02:35 Uhr auf der "Nordtangente" ein Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte 18jährige Fahrer eines VW-Golf befährt die Nordtangente aus Richtung A29 kommend in Richtung A293. Auf der Zufahrt zur A293 in Richtung Brake kommt der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wird festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Bei dem, in der Probezeit befindlichen, 18jährigen Fahrer wird eine Blutentnahme durchgeführt und dessen Führerschein sichergestellt.

Des Weiteren wird ein Strafverfahren "Gefährdung des Straßenverkehrs" eingeleitet.

