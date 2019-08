Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelder meldet Einbruch - Polizisten nehmen den Täter fest

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Ein Anwohner erkannte am Sonntagmorgen, den 04.08.2019, einen Einbruchversuch an der Herforder Straße. Er informierte die Polizei, die den Täter noch am Tatort festnahm.

Ein Einbrecher warf gegen 09:35 Uhr an der Herforder Straße, nahe der Straße An der Pottenau, mit Steinen mehrere Scheiben eines Geschäftsgebäudes ein. Ein Anwohner bemerkte den Mann, rief die Polizei und gab eine Beschreibung des Täters durch.

Polizeibeamte erwischten ihn noch am Tatort. Ein Arzt entnahm dem 41-jährigen angetrunkenen Bielefelder eine Blutprobe. Bis zu seiner Ausnüchterung verblieb er im Polizeigewahrsam.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell