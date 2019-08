Polizei Bielefeld

POL-BI: Bankmitarbeiter erkennen Enkeltrick

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sieker - Ein unbekannter Anrufer hat sich am Freitag, 02.08.2019, bei einer älteren Bielefelderin als Enkel vorgestellt und Geld gefordert.

Am Freitagmorgen meldete sich ein Mann per Telefon bei der 89-jährigen Bielefelderin in Sieker. Er gab vor, der Enkel zu sein und für einen Autokauf aktuell Geld zu benötigen. Da er bereits bei einem Händler in einer anderen Stadt sei würde er die geforderte Summe sofort benötigen.

Der fremde Mann war so überzeugend am Telefon, dass die 89-Jährige gegen 10:00 Uhr ihre Bank aufsuchte. Bei ihrer gewünschten Bargeldabhebung wurden Mitarbeiter der Bielefelder Bank aufmerksam. In einem Gespräch mit der Kundin kam ihnen der Verdacht, es könnte sich um die Masche eines Enkeltricks handeln. Gemeinsam mit der 89-Jährigen kontaktierten die Bankmitarbeiter weitere Familienangehörige und die Polizei. Schließlich stand fest, dass der Enkel kein Geld benötigte und ein Betrugsversuch stattgefunden hatte.

Die Polizei empfiehlt bei allen Anrufen, wo es um finanzielle Forderungen geht, sehr aufmerksam zu werden. Geben Sie selbst niemals Auskunft über private Details oder Namen von Familienangehörigen und fordern Sie den Anrufer auf, den Namen zu nennen. Kommen Ihnen Zweifel zu der Glaubwürdigkeit, dann beenden Sie einfach kommentarlos das Telefonat.

Die "polizei-beratung.de" informiert zu dem Thema Enkeltrick unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell