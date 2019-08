Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einer gefährlichen Körperverletzung durch Messerangriff in Bad Oeynhausen

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld/ Minden/ Bad Oeynhausen - Am Samstag, 03.08.2019, kam es nach bisherigen Erkenntnissen gegen 12.10 Uhr auf einer öffentlichen Toilette am Zentralen Omnibusbahnhof in Bad Oeynhausen zu einem Messerangriff, bei dem ein 42-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Das Polizeipräsidium Bielefeld nahm unter Leitung des Kriminalhauptkommissars Ralf Gelhot mit Unterstützung der Polizei Minden die Ermittlungen auf.

Im Toilettenbereich trat von hinten ein Unbekannter an den Mann aus Löhne heran und griff ihn unvermittelt mit einem Messer an. Der 42-Jährige erlitt durch die Messerstiche Verletzungen. Lebensgefahr besteht nicht. Das Opfer konnte sich ins Freie flüchten, wo Passanten auf den verletzten Mann aufmerksam wurden und die Polizei verständigten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und verblieb dort stationär.

Der flüchtige Täter hatte nach Aussage des Opfers ein südländisches Aussehen und wurde als 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Die Polizei, KK 11, bittet um weitere Zeugenhinweise unter Tel. 0521/545-0. Die Ermittlungen dauern an.

