Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten schnappen Graffiti-Sprayer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Polizeibeamte verfolgten am Sonntag, den 04.08.2019, zwei Graffiti-Sprayer an der Friedrich-Ebert-Straße. Einen Täter nahmen sie an der Herforder Straße vorläufig fest.

Ein Streifenwagen befuhr gegen 04:20 Uhr die Herforder Straße in Richtung Innenstadt. Die Polizisten nahmen während der Fahrt zwei Personen wahr, die an einem Gebäude in der Friedrich-Ebert-Straße sprayten. Die Beamten wendeten den Wagen und näherten sich dem Tatort. Als die Täter den Polizeiwagen erblickten, rannten sie in Richtung Kesselbrink davon. Nach kurzer Verfolgung stellte eine Streifenwagenbesatzung einen der Täter an der Herforder Straße/ Zimmerstraße.

Bei der Kontrolle des 27-jährigen Bielefelders entdeckten die Beamten an dessen Mittelfinger frische Farbe. In seinen Taschen fanden sie Marihuana.

An zwei Häusern der Friedrich-Ebert-Straße entdeckten die Polizisten frische "Tags". Strafverfahren sind eingeleitet.

