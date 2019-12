Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Autos und Garage/Bier-Dieb/Beim Einkaufen bestohlen

Letmathe (ots)

An der Oestricher Straße wurde in der Nacht zum Mittwoch die Beifahrertür-Scheibe eines blauen Golfs zerschlagen. So gelangte der Dieb in das Fahrzeug und konnte Damenuhr, Autoradio sowie Mobiltelefon an sich nehmen. An der Gennaer Straße holte ein Unbekannter eine Damenhandtasche aus einem Touran, der ab 16.45 Uhr wenige Minuten offen am Straßenrand gestanden hatte. In der Nacht zum Montag war Am Haus Letmathe ein grauer Peugeot durchwühlt worden. Der unbekannte Täter nahm eine Sonnenbrille mit Sehstärke an sich. Zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem schwarzen Ford Kuga, der am Dümpelacker parkte. Sie nahmen diverse Kleidungsstücke, Brille, Buch, CD und Dokumente an sich.

Ein Teil der Beute hat sich an einem anderen Tatort wiedergefunden: Zwischen Montagabend und Dienstagmittag sind Unbekannte an der Akazienstraße in eine verschlossene Garage eingedrungen. Sie entwendeten Inline-Skate sowie Flussschuhe aus Gummi und hinterließen dafür Beute vom Dümpelacker und Einbruchswerkzeug.

Aus einem Hauseingang an der Humpfertstraße ist am Mittwochmorgen ein Kasten Becks Bier verschwunden. Eine 60-jährige Altenaerin wurde am Montag in einem Discounter An Pater und Nonne bestohlen. In der Kassenschlange bemerkte sie gegen 14 Uhr, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche steckte. Darin steckten Bargeld, diverse Papiere sowie eine Bankkarte. Hinweise bitte an die Polizei in Letmathe, Tel. 5029-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell