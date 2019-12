Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Eisdiele/Griff in Jackentasche/Randalierer in der Zelle

Hemer (ots)

Unbekannte machten zwischen Sonntagabend und Montagmorgen schwere Beute in einer Eisdiele: Nachdem sie die Tür des Lokals an der Hauptstraße aufgehebelt hatten, leerten sie die Registrierkasse, nahmen Energydrinks aus dem Regal und trugen einen kompletten Zigarettenautomaten aus dem Geschäft. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9099-0.

Einer 35-jährigen Hemeranerin wurde am Montagmittag auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Urbecker Straße die Geldbörse gestohlen. Ein unbekannter Mann hielt ihr einen Zettel vor die Nase und sprach nur "Bitte, bitte". Kurze Zeit später bemerkte sie, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Jackentasche steckte. Möglicherweise könnte der mit einer Jogginghose bekleidete Unbekannte sie geschickt abgelenkt haben, um ihr Portmonee zu stehlen. Darin steckten Bargeld und Papiere.

Die Polizei holte am Mittwoch um 4.25 Uhr einen Randalierer aus einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße in Hemer. Der Betrunkene lief schreiend durch den Flur und hämmerte gegen Türen und Wände. Beim Eintreffen der Polizeibeamten schien er sich beruhigt zu haben. Doch seine Stimmung schlug um. Die Polizeibeamten überwältigten und brachten ihn zur Verhinderung von Straften ins Gewahrsam nach Iserlohn. Am späteren Morgen weigerte er sich, den Polizeigewahrsam zu verlassen und wurde erneut handgreiflich. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Widerstands und tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte.

