POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Unfall auf Parkplatz

Sachschaden von jeweils rund 1000 Euro entstand am Mittwoch gegen 19.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Friedrich-List-Straße. Eine 23-jährige Mini-Fahrerin wollte vorwärts in eine freie Parklücke einparken, während gleichzeitig ein 26-jähriger Seat-Fahrer aus der daneben befindlichen Parklücke rückwärts ausparken wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider PKW.

Sigmaringen

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim unachtsamen Fahrstreifenwechsel kam es am Mittwoch gegen 14.00 Uhr auf der Mühlbergstraße zur Kollision zweier Pkw. Ein 70-jähriger Volvo-Fahrer war auf der Mühlbergstraße auf dem rechten der beiden Geradeausstreifen aus Richtung Binger Straße kommend in Fahrtrichtung Mühlbergtunnel unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle wechselte er auf den linken der beiden Geradeausstreifen und übersah hierbei einen links neben ihm in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Ford-Transit. Durch die nachfolgende Kollision entstand am Volvo ein Unfallschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro, am Ford-Transit in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Veringenstadt

Bedrohung

Wegen Bedrohung seiner Lebensgefährtin wurde am späten Mittwochabend ein 49-jähriger Mann von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Die Polizisten waren zuvor zur Wohnung des Paares gerufen worden, weil die Frau von dem stark angetrunkenen Mann mit einem Messer bedroht worden war. Da er sich auch beim Einsatz weiterhin aggressiv verhielt, mussten ihm Handschließen angelegt werden. Nach einer ärztlichen Untersuchung verbrachte der 49-Jährige die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei.

Veringenstadt

Motorrad kollidiert mit Traktorgespann

Bei der Kollision eines Motorrads mit einem Traktorgespann auf der L 415 erlitt eine 50-jährige Motorradfahrerin am Mittwoch gegen 11.15 Uhr schwere Beinverletzungen. Der 56-jährige Lenker des Traktorgespanns, bestehend aus Zugmaschine und Anhänger, befuhr die L 415 von Inneringen in Richtung Veringenstadt und wollte nach links auf einen landwirtschaftlichen Weg abbiegen. Nach eigenen Angaben hatte er vor dem Abbiegen den Fahrtrichtungsanzeiger nach links betätigt, seine Fahrgeschwindigkeit vermindert und hatte sich auch schon zur Fahrbahnmitte hin orientiert. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr die Motorrad-Lenkerin in gleicher Fahrtrichtung wie das landwirtschaftliche Gespann, wollte dieses überholen und prallte gegen das linke Vorderrad der abbiegenden landwirtschaftlichen Zugmaschine. Die 50-Jährige musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 3000 Euro.

Stetten a.k.M.

Einbruch

Wegen eines Einbruchs in ein Lokal in der Hauptstraße am Mittwoch ermittelt derzeit die Polizei. Im Zeitraum zwischen 02.30 Uhr und 16.45 Uhr wurde zunächst ein Fenster zerstört, anschließend mehrere Standspielautomaten im Lokal aufgebrochen und daraus mehrere tausend Euro Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen bzw. Fahrzeugen nimmt der Polizeiposten Stetten a.kM. unter Tel. 07573-815 entgegen.

Meßkirch

Schlange im Garten

Ein Hauseigentümer bemerkte am Mittwoch gegen 11.45 Uhr auf seiner Terrasse eine größere, etwa ein Meter lange Schlange, die sich schnell in einer Ecke hinter einem Blumenkübel versteckte. Da er das Tier nicht einordnen konnte, rief er die Polizei. Bei der Besichtigung der Örtlichkeit konnte die Schlange zweifelsfrei als ungiftige und friedliebende Ringelnatter klassifiziert werden. Das sehr flinke Tier wurde in einen mitgebrachten Karton getrieben und in einen nahegelegenen Feuchtwald umgesiedelt.

Bad Saulgau

Trunkenheit

Wegen seines unsicheren Fahrverhaltens wurde in der Nacht auf den heutigen Donnerstag gegen 00.45 Uhr ein 25-jähriger Pkw-Lenker in der Liebfrauenstraße angehalten. Er gab gegenüber den Polizeibeamten an, keinen Führerschein zu haben. Damit nicht genug: ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Pkw, mit dem der Mann unterwegs war, einem Angehörigen gehört und von dem 26-Jährigen unbefugt benutzt wurde.

Hohentengen

Unfall beim Überholen

Keine Verletzten aber hoher Sachschaden ist die Folge eines Unfalls am Mittwoch gegen 06.15 Uhr an der Kreuzung L 283/ Günzkofer Straße. Ein 27-jähriger Mercedes-AMG-Fahrer, der in Richtung Bad Saulgau unterwegs war, wollte im Kreuzungsbereich, in dem ein Überholverbot gilt, zwei vor ihm fahrende Autos überholen. Der direkt vorausfahrende 65-jährige Lenker eines Daimler setzte zeitgleich zum Überholen an, so dass der AMG-Fahrer nach links in den Grünstreifen auswich, um eine Kollision zu vermeiden. Dort prallte er gegen einen Pfosten eines Vorwegweisers. Am Mercedes-AMG entstand dabei ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

