Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Wohnhaus und Bistro

Balve (ots)

Unbekannte hebelten am Sonntag oder Montag die Terrassentür eines Hauses Zum Plauderbaum auf. So verschafften sie sich Zutritt zum Gebäude und durchsuchten Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ließ sich noch nicht feststellen.

Ebenfalls gewaltsam verschafften sich Einbrecher am Montagmorgen zwischen 4 und 5.20 Uhr Zugang zu einem Bistro an der Hauptstraße. In dem Lokal hebelten sie zwei Geldspielautomaten auf. Die Täter trugen Motorrad- oder Skimasken, Handschuhe, weiße Sportschuhe mit dunkler Sohle und helle Hosen bzw. Oberbekleidung. Die Polizei sicherte Aufnahmen einer Überwachungskamera.

Hinweise bitte an die Polizei in Menden, Tel. 02373/9099-0.

