Polizei Mettmann

POL-ME: 47-jähriger Fußgänger schwer verletzt - Langenfeld - 1905193

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Freitagvormittag des 31.05.2019, gegen 10:45 Uhr, wurde an der Turnerstraße in Langenfeld-Immigrath, ein 47-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Eine 62-jährige Seat-Fahrerin fuhr mit ihrem Pkw rückwärts, um in Höhe der Hausnummer 7, nach links auf einen Parkplatz zu fahren. Dabei übersah sie den 47-jährigen Mann, der die Turnerstraße zu Fuß überquerte und erfasste ihn mit dem Heck ihres Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde der Leverkusener zu Boden geschleudert und blieb dort zunächst bewusstlos liegen. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Seat blieb bei dem Zusammenstoß unbeschädigt.

