POL-ME: Zusammenstoß zwischen Mercedes und 12-jähriger Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen - Mettmann - 1905192

Mettmann (ots)

Bereits am Mittwochnachmittag des 29.05.2019, gegen 16:00 Uhr, kam es an der Hasseler Straße in Mettmann Metzkausen, in Höhe des neuen Sportzentrums, zu einer Kollision zwischen einer 12-jährigen Radfahrerin und dem 49-jährigen Fahrer eines schwarzen Mercedes C200. Das Kind erlitt hierbei leichte Verletzungen, unter anderem diverse Schürfwunden. An dem Mercedes entstand Sachschaden. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Die Polizei bittet daher Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 02104/ 982-6250, in der Wache Mettmann zu melden.

