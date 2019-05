Polizei Mettmann

POL-ME: Alkoholisierter Unfallflüchtiger hinterlässt Ölspur - Haan - 1905190

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend des 30.05.2019, gegen 20:00 Uhr, kam der Fahrer eines schwarzen Audi A4 im Einmündungsbereich der Ellscheider Straße/ Berliner Straße in Haan von der Fahrbahn ab und fuhr über den Bordstein in den Grünstreifen. Obwohl dabei der Frontbereich des Audi erheblich beschädigt wurde und der Pkw sogar Öl verlor, entfernte sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug anschließend fluchtartig von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachteten, informierten die Polizei. Die Beamten leiteten umgehend weitere Ermittlungen und eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Dabei folgten sie der Ölspur, die der Flüchtige auf der Fahrbahn hinterließ. Schließlich konnten die Polizisten den unfallbeschädigten Audi an der Wohnanschrift des 34-jährigen Halters antreffen. Die Beamten befragten den augenscheinlich alkoholisierten Mann und führten einen Alkoholtest bei ihm durch. Das Ergebnis: Über 2,4 Promille. Es folgten die Blutprobenentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. Der 34-Jährige bestreitet bislang die Tat. Dennoch folgten die Blutprobenentnahme, die Einleitung eines Strafverfahrens sowie die Beschlagnahmung des Führerscheins. Die Feuerwehr Haan erschien an der Unfallstelle, um die Ölspur abzustreuen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell