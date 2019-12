Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Getränkeautomat aufgebrochen

Altena (ots)

Über Weihnachten hatte eine Firma an der Rahmedestraße ungebetene Gäste: Die hebelten Türen auf und brachen in einem Aufenthaltsraum den Getränkeautomaten auf. Die Einbrecher entkamen mit einer unbekannten Menge an Münzgeld. Hinweise bitte an die Polizei in Altena, Tel. 91990.

