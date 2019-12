Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW)Calw - Einbruch in kirchliche Einrichtung

Karlsruhe (ots)

Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine kirchliche Einrichtung in der Badstraße eingebrochen. Dabei durchwühlten sie mehrere Räume und öffneten gewaltsam dort aufgefundene Geldkassetten. Zur Höhe des Diebstahlschadens konnten noch keine genaueren Angaben erlangt werden.

Das Polizeirevier Calw sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Wer entsprechende Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 07051 161-0 zu melden.

