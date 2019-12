Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF)Pforzheim - Unbekannter raubt Handtasche

Karlsruhe (ots)

Von einem bislang Unbekannten ausgeraubt wurde eine 40 Jahre alte Frau, als sie am späten Samstagabend in ihrem Wohnanwesen in der Zerrennerstraße die Treppen hinunterging.

Nach Angaben der Frau nutze der Täter die in dem Treppenhaus des von mehreren Parteien bewohnten Anwesens vorherrschende Dunkelheit aus, als er die Geschädigte von hinten überraschte und ihren Kopf in Richtung Boden drückte. Dabei entriss ihr der Angreifer die hochwertige Handtasche und ging mitsamt deren Inhalt unerkannt flüchtig. Laut dem Raubopfer befand sich in der Handtasche neben diversen persönlichen Gegenständen auch Bargeld in Höhe von etwa 700,- Euro. Vom Täter ist aktuell lediglich bekannt, dass er kurze, schwarze Haare haben soll.

Zeugen, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 zu melden.

