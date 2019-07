POL-OF: Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 12. Juli 2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 12. Juli 2019

Bereich Main-Kinzig

Bereich Main-Kinzig

1. Statt Süßem gab es eine Anzeige - Maintal

(neu) Auch wenn der Wert nur gering war - einfach einstecken und mitnehmen ist verboten. So geschehen am Donnerstagabend bei einem Discounter im Dörnigheimer Weg. Ein Mitarbeiter des Geschäfts hatte eine Frau dabei beobachtet, wie sie sich eine Packung Süßigkeiten einsteckte und Richtung Kasse ging. Doch statt den fälligen Betrag von 2,38 Euro zu begleichen, soll die 34 Jahre alte Bischofsheimerin einfach nach draußen gegangen sein. Allerdings stellte sich ihr der Mitarbeiter in den Weg und rief die Polizei. Statt Süßem muss die Frau nun mit einer Strafanzeige wegen Ladendiebstahls rechnen.

2. Mit 1,3 Promille am Steuer erwischt - Wächtersbach

(neu) Einen deutlich unter Alkoholfluss stehenden Mann aus Wächtersbach hat die Polizei am frühen Freitagmorgen am Steuer seines Wagens angetroffen und aus dem Verkehr gezogen. Einer Streife war die unsichere Fahrweise des 22 Jahre alten Wächtersbachers aufgefallen, der gegen 3.35 Uhr auf der Landesstraße 3271 zwischen Gründau-Breitenborn und Wächtersbach-Wittgenborn unterwegs war. Um den genauen Promillewert zu ermitteln, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des Wächtersbachers stellten die Beamten sicher. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

3. Einbrecher richten erheblichen Sachschaden an - Bad Soden-Salmünster

(neu) Einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro haben unbekannte Einbrecher in der Nacht zu Freitag in einem Hotelbetrieb in der Brüder-Grimm-Straße angerichtet. Der Wert der Beute dürfte deutlich geringer ausgefallen sein; er wird auf maximal einige hundert Euro geschätzt. Nach bisherigen Ermittlungen der Kripo Gelnhausen, die bereits in den Fall involviert ist, dürfte sich der oder die Täter in dem Haus bis nach Feierabend versteckt halten. Dann hebelten und brachen sie mehrere Kassen auf und suchten nach Geld und Wertsachen. Aus einem Zigaretten- und einem Getränkeautomaten klauten die Diebe jeweils das Wechselgeld. Die Tatzeit dürfte laut Kripo zwischen 23 und 5.20 Uhr liegen. Wer in diesem Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird um Hinweise unter der Rufnummer 06051 8270 gebeten.

