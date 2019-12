Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Neuenbürg - Fußgänger auf Zebrastreifen von Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt

Neuenbürg (ots)

Am Freitagabend gegen 19.45 Uhr wollte ein 49jähriger Fußgänger aus dem Enzkreis den Zebrastreifen auf der Wildbader Straße in Neuenbürg überqueren. Ein 65jähriger Fiesta-Fahrer aus Pforzheim, welcher in Richtung Höfen unterwegs war, erfasste den Fußgänger auf der Fahrbahn frontal mit seinem Fahrzeug. Der 49jährige Mann wurde auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich hierdurch lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber konnte aufgrund der Witterungslage die Unfallstelle nicht anfliegen, weshalb der Fußgänger mit einem Rettungswagen ins Städtische Klinikum in Karlsruhe transportiert werden musste. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

