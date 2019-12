Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Taschenmesser mitgeführt: Dieb droht härtere Strafe

Pforzheim (ots)

Ein 24-jähriger mutmaßlicher Ladendieb ist am Donnerstag, gegen 14:15 Uhr, in einem Drogeriemarkt in der Pforzheimer Innenstadt dabei ertappt worden, als er Parfüms im Wert von etwa 150 Euro gestohlen hatte. Die daraufhin durch den Ladendetektiv verständigten Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord nahmen sich des Verdächtigen an und durchsuchten ihn zunächst. Dabei entdeckten sie ein Taschenmesser in seiner Bauchtasche, weshalb ihm nun wegen "Diebstahls mit Waffen" eine höhere Strafe droht.

