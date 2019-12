Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Illingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Illingen (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag, 07.00 Uhr, und Donnerstag, 20.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Illingen eingedrungen. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist bisher noch nicht bekannt.

Die Einbrecher hebelten ein Fenster des am Feldrand gelegenen Hauses auf und konnten so in die Räume einsteigen. Im Anschluss durchsuchten sie alle Zimmer. Ob die Diebe etwas entwendet haben, wird durch die Polizei noch ermittelt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

