Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Sondereinsatz gegen Einbrecher und Verkehrssünder

Kreis Viersen: (ots)

Ungeachtet der Hitze und gestärkt mit ausreichend Trinkwasser beteiligten sich am heutigen Mittwoch wieder zahlreiche Einsatzkräfte unterstützt von der Einsatzhundertschaft Mönchengladbach, an einem kreisweiten Sondereinsatz. 80 Fahrzeuge und 75 Personen wurden an den verschiedenen Anhaltestellen einer genaueren Kontrolle unterzogen. Wer ist mit wem im Kreisgebiet unterwegs und führt vielleicht nichts Gutes im Schilde? Hierzu werden die Erkenntnisse der heutigen Kontrolle nun aufgearbeitet und zusammengeführt. Mehrere Verkehrssünder wurden verwarnt, es gab einen Alkohol- und einen Urintest. In einem Fall musste die Weiterfahrt untersagt werden. Eine Strafanzeige wegen Verdachts der Urkundenfälschung sowie der Fund einer Konsummenge Rauschgift bei vollstreckten Durchsuchungsbeschlüssen rundeten den Einsatz ab. Auch wurden zwei Personen festgestellt, die zum Zwecke der erkennungsdienstlichen Behandlung ausgeschrieben und dazu mit zur Dienststelle genommen wurden. Weitere Sondereinsätze werden folgen! Ein besonderer Dank des Einsatzleiters geht an die Kolleginnen und Kollegen, die trotz der Hitze mit entsprechend schwerer Ausrüstung motiviert an den Anhaltestellen ihre Aufgaben erfüllten. "Ja, das ist unser Beruf und unsere Aufgabe für die Sicherheit. Das Wetter können wir nicht beeinflussen. Verkehrssünder und Wohnungseinbrecher sind auch bei 35 Grad Celsius unterwegs. Aber natürlich ist es auch für die Einsatzkräfte bei diesen Temperaturen eine besondere Herausforderung, motiviert -teilweise der prallen Sonne ausgesetzt- über mehrere Stunden am Ball zu bleiben. Dafür mein persönliches Dankeschön", so resümiert Einsatzleiter KHK Tummer den heutigen Sondereinsatz./ah (877)

