Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Kripo sucht Diebstahlsopfer -Wem gehört die Kettensäge? -Fotoberichterstattung-

Grefrath-Oedt: (ots)

In der Nacht vom 21.07.2017 auf den 22.07.2018 wurden in Grefrath-Oedt, An der Floeth mehrere Diebstähle aus Garagen und Gartenhäuschen begangen. In der Nähe eines Tatorts blieb die blaue Kettensäge der Marke Einhell zurück. Diese dürfte aus einem weiteren, hier bisher nicht angezeigten Diebstahl stammen. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Wem gehört die Kettensäge? Die Kripo Kempen freut sich über Ihre Meldung unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (876)

