Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbrecher stehlen Computerspiele

Pforzheim (ots)

Auf eine Spielekonsole sowie die dazugehörigen Spiele hatten es Einbrecher in Pforzheim-Huchenfeld abgesehen, die in das dortige Jugendhaus in der Straße "In der Gründ" eindrangen.

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 04.12.2019, und Donnerstag, 12.12.2019, verschafften sich die Täter Zutritt, indem sie ein Fenster des Gebäudes aufhebelten. Aus einem Lagerraum stahlen sie dann die genannten Gegenstände und flüchteten unerkannt. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 500,- Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

