Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Ispringen - Reifen an Fahrzeug zerstochen

Enzkreis (ots)

Gleich alle vier Reifen sind am Mittwoch an einem Pkw zerstochen worden, der in der Wilhelmstraße in Ispringen geparkt war.

Der noch unbekannte Täter muss im Zeitraum zwischen 19:00 und 23:00 Uhr zugeschlagen haben. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell