POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Bäckerei, Zeugen gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter gelangte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 19:30 Uhr und 05:30 Uhr in den Innenhof eines Anwesens in der Hauptstraße. Hier versuchte er mehrfach, die Eingangstür einer Bäckerei aufzuhebeln. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangte der Unbekannte vermutlich nicht in die Räumlichkeiten. Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Nun hat sich die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg der Sache angenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei ihnen unter 0621 174-4444 zu melden.

