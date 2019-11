Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Mitte: Unfall mit drei Fahrzeugen auf Montpellierbrücke

Heidelberg-Mitte (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:45 Uhr verursachte ein 20-jähriger Ford-Fahrer einen Verkehrsunfall, nachdem er zuvor das Rotlicht einer Ampel missachtet hatte.

Zunächst bog er ordnungsgemäß von der Lessingstraße nach links auf die Montpellierbrücke in Richtung Speyerer Straße ab. An der folgenden Einmündung missachtete er das Rotlich und stieß mit einem aus Richtung Hauptbahnhof kommenden 61-jährigen Skoda-Fahrer zusammen. Der Skoda wurde auf einen rechts neben ihm fahrenden Hyundai eines 42-Jährigen geschoben. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Sachschadens dauern die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Oliver Münsterteicher

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell