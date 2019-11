Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl, Rhein-Neckar-Kreis: Die Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstagnachmittag in der Adlerstraße einen Audi. Der 27-jährige Besitzer hatte sein Auto gegen 17:00 Uhr geparkt und um ca. 17:35 Uhr den Schaden festgestellt, der sich auf ca. 2000 Euro beläuft. Er erstattete daraufhin Anzeige beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau. Da es keine Hinweise zum Verursacher gibt, bittet die Polizei daher Zeugen, die Angaben zum Unfall selbst oder dem Verursacher machen können, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter 0621 83397-0 in Verbindung zu setzen.

