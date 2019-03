Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Landkreis Konstanz

Mehrere Versuche des Telefonbetruges " Falscher Polizeibeamter"

Am Mittwochabend zwischen 21.00 Uhr und 22.30 Uhr wurden mehrere Personen im Landkreis Konstanz von falschen Polizeibeamten angerufen, welche auf die übliche Masche versuchten, die zumeist lebensälteren Anschlussinhaber zu verunsichern und hierdurch zur Aushändigung von Geld und Wertgegenständen zu bewegen. Als Geschichte wurde vorgetragen, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und die Wohnungen der Angerufenen nun auch gefährdet wären. In allen bislang bei der Polizei bekannt gewordenen Fällen wurden die betrügerischen Absichten durchschaut und die Gespräche seitens der Angerufenen beendet. Es kam bislang zu keinem Vermögensschaden.

Informationen zu dem Betrugsphänomen "Falscher Polizeibeamter" sowie zu weiteren Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Konstanz

Betrug durch Gewinnversprechen

Offenbar von Betrügern über ihr Telefon kontaktiert wurde eine 50-jährige Frau erstmals im Januar dieses Jahres. Der Frau wurde mitgeteilt, dass sie einen Gewinn in Höhe von 69.000 Euro gewonnen hätte, vor dessen Erhalt aber zunächst eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 350 Euro per Western Union in die Türkei entrichten müsse. Die Geschädigte überwies den Betrag. In der Folgezeit, so gab die Frau gegenüber der Polizei an, kam es bei der Auszahlung des vermeintlichen Gewinns, der sich zwischenzeitlich auf 250.000 Euro gesteigert hatte, immer wieder zu Schwierigkeiten, weshalb sie mehrere Zahlungen über verschiedene Überweisungswege an unterschiedliche Empfänger vornahm. Letztendlich hat die 50-Jährige eine Gesamtsumme von über 50.000 Euro in den letzten zwei Monaten überwiesen. Erst als sie zuletzt bei einem guten Freund Geld für eine weitere Transaktion leihen wollte, kamen Zweifel auf und sie erstattet bei der Polizei Anzeige.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint.

- Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Übergeben/Überweisen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

- Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

Weitere Informationen unter: www.polizei-beratung.de

Konstanz

Fahrradfahrer schwer verletzt

Schwer verletzt musste ein 78-jähriger Radfahrer am Donnerstag gegen 17.15 Uhr vom Rettungsdienst nach einem Verkehrsunfall in der Kindlebildstraße ins Krankenhaus gebracht werden. Der Senior war auf dem Radweg in Richtung Konstanz gefahren, als er nach der Brücke über die L 221 ins Schlingern kam und stürzte. Ein entgegenkommender 33-jähriger Radfahrer konnte dem Fahrrad des Gestürzten nicht mehr ausweichen und kollidiert mit diesem. Der 33-Jährige blieb unverletzt.

Konstanz

Auto zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit von Sonntag auf Montag die Fahrerseite und die Motorhaube eines in der Steinstraße abgestellten Audi zerkratzt. Der Schaden dürfte sich auf über 1.000 Euro belaufen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Singen

Unfallflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es zwischen Dienstag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 14.00 Uhr, in einer Parkbucht entlang der Ringstraße zu einem Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker war gegen einen geparkten Renault geprallt und anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, entgegen.

Steißlingen

Vorfahrt missachtet

Ein Sachschaden von über 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr auf der Auffahrt zur B 33 entstanden. Eine 79-jährige Renault-Lenkerin wollte von der Landesstraße 226 kommend nach rechts auf die Auffahrt der B 33 in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Hegau abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer aus Richtung der B 34 herannahenden 51-jährigen Kia-Fahrerin und prallte gegen deren Pkw. Beide Fahrzeuge blieben nach dem Zusammenstoß fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

Engen

Herkunft einer Axt gesucht

Gewaltsam Zutritt wollten sich zwei Täter am vergangenen Wochenende in mehrere Gaststätten in Aach und Engen verschaffen. Ihnen gelang es jedoch nicht, Türen oder Fenster aufzuhebeln. Kurze Zeit später konnten sie im Zuge der Fahndung von Polizeibeamten festgenommen werden. Als Tatmittel benutzten die Männer eine vermutlich entwendete Axt. Diese ist augenscheinlich schon älter, hat ein verrostetes Axtblatt und einen 91 cm langen Stiel. Der Polizeiposten Engen bittet nun Personen, die eine solche Axt z.B. aus einer Garage oder einem Schopf vermissen, sich unter der Tel. 07733/9409-0, zu melden.

Stockach

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bei einer Nachfahrt von Stockach in Richtung Nenzingen und einer anschließenden Verkehrskontrolle am Donnerstag gegen 15.15 Uhr stellten Beamten des Polizeireviers Stockach bei einem 62-jährigen Mann fest, dass dieser, ohne die nötige Fahrerlaubnis zu haben, einen Motorroller fuhr. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

