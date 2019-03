Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Eine 43-jährige Toyota-Lenkerin missachtete am Mittwoch gegen 14.00 Uhr an der Einmündung Borrenstraße / Römerstraße die Vorfahrt eines 57-jährigen Ford-Fahrers und verursachte hierbei einen Sachschaden von rund 9.000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Herbertingen

Versuchter Betrug

Ein unbekannter Täter versandte am Mittwoch an eine Kassiererin eines Vereins eine eMail und forderte diese auf, eine Überweisung von mehreren tausend Euro zu tätigen. In der Mail gab sich der Absender als Vorstand aus. Die skeptische Frau ging der Aufforderung nicht nach und kontaktierte zunächst den "echten" Vorstand und danach die Polizei. Wegen Betruges hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Bad Saulgau

Verkehrskontrollen

Das Polizeirevier Bad Saulgau führte am Mittwoch in der Zeit von 09.00 Uhr bis 11.45 Uhr in der Kaiserstraße Verkehrskontrollen durch. Hierbei konnten die Beamten sieben Handyverstöße und zehn Gurtverstöße feststellen. Die Autofahrer, die ihr Mobiltelefon während der Fahrt nutzten, müssen mit 100 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen, die nicht angegurteten Verkehrsteilnehmer mit 30 Euro Bußgeld.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Ein 36-jähriger VW-Fahrer bog am Mittwoch gegen 13.00 Uhr in die Straße "Roter Bühl" ein und kollidierte hierbei mit einer entgegenkommenden VW-Lenkerin. Wegen eines am Straßenrand geparkten Pkw holte der 36-Jährige weiter aus und übersah hierbei vermutlich aus Unachtsamkeit die Entgegenkommende. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Mengen

Verkehrsunsicherer Lkw

Eine Vielzahl gravierender technischer Mängel wies ein ausländischer Lkw samt Sattelauflieger auf, welcher von Beamten der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen am Mittwochnachmittag auf der B 32 bei Mengen kontrolliert wurde. Während an der Zugmaschine unter anderem Undichtigkeiten an der Hydraulik, mangelhafte Radabdeckungen und eine um mehrere Monate abgelaufene Untersuchungsfrist des EG-Kontrollgeräts auffielen, wurden am Sattelauflieger Bremsenmängel, mangelhafte Stoßdämpfer sowie Risse am tragenden Rahmen festgestellt. Die folgende Begutachtung durch einen Kfz-Sachverständigen bestätigte die Verkehrsunsicherheit des gesamten Gespanns, welches daraufhin durch die Polizei mit sofortiger Wirkung stillgelegt wurde. Der 35-jährige, ausländische Lkw-Fahrer musste für das gegen ihn eingeleitete Bußgeldverfahren eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

