POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und im Kreuzungsbereich zusammengestoßen - über 8.000 Euro Schaden

Schönbrunn (ots)

An der Kreuzung Eberbacher Straße/Herzstraße ereignete sich am Donnerstag, gegen 10:15 Uhr, ein Verkehrsunfall mit über 8.000 Euro Sachschaden. Eine 70-jährige Frau war mit ihrem VW Golf in der Eberbacher Straße unterwegs. An der Kreuzung bremste sie ihr Fahrzeug zunächst bis zum Stillstand ab und wollte dann geradeaus weiterfahren. Als sie dann in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einer vorfahrtsberechtigten 41-jährigen VW-Fahrerin, die in Richtung Neunkircher Straße unterwegs war. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall beschädigt, sie blieben aber noch fahrbereit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

