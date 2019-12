Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Mülltonne/Einbrecher im Keller überrascht/Einbrüche/Automatenknacker beim Sägen beobachtet/Seniorin bestohlen

Menden (ots)

Am Donnerstag kurz nach 21 Uhr wurde am Bieberkamp eine Kunststoff-Mülltonne in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ein Hausbewohner an der Siebengebirgsstraße überraschte am 2. Weihnachtstag zwei Einbrecher im Kellergeschoss des Mehrfamilienhauses. Sie hatten bis dato bereits vier Kellertüren aufgebrochen. Die Unbekannten entkamen unerkannt mit Angelzubehör.

Unbekannte sind zwischen Montag- und Dienstagmorgen in das Hönne-Berufskolleg eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam Tür und Fenster und betraten einen Textilverarbeitungsraum. Wahrscheinlich sind die Einbrecher ohne Beute geflüchtet.

Am Nachmittag oder Abend des 2. Weihnachtsfeiertages wurde versucht, in ein Wohnhaus an der Arndtstraße einzubrechen. Der oder die Täter bearbeiteten eine Balkontür, gaben dann aber auf.

Drei Unbekannte versuchten heute Morgen an der Ecke Schlesienstraße/Dreimorgen einen Zigarettenautomaten auf zu sägen. Gegen 2.30 Uhr beobachtete ein Zeuge die Täter bei ihrem Werk und alarmierte die Polizei. Als der erste Streifenwagen eintraf, hatten die drei ihren Plan offenbar bereits aufgegeben. Bei der Nahbereichsfahndung entdeckte die Polizei drei Personen, auf die die Beschreibung passte. Sie gaben jedoch, als sie den Streifenwagen erblickten, Fersengeld und verschwanden im Gebüsch. Sie hinterließen Werkzeug und Wollmütze. Einer der Täter war komplett schwarz bekleidet, der zweite trug ein graues Kapuzenshirt mit langen Ärmeln.

Eine 78-jährige Mendenerin wurde am Montag beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Unteren Promenade bestohlen. Zwischen 17 und 17.30 Uhr steckte ihr Lederportemonnaie noch in ihrer Manteltasche. Als sie in dem Supermarkt bezahlen wollte, stellte sie den Verlust fest. In der Börse steckten neben Bargeld diverse Bank- und Kundenkarten sowie Personalpapiere.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

