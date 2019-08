Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Geld gestohlen

Ein Schwein gehabt hat eine Frau bis Mittwoch in Göppingen.

Ulm (ots)

Zwischen 11 und 16 Uhr war der Unbekannte in dem Geschäft am Schillerplatz. Auf einem Tresen fand er ein Sparschwein. Es war gefüllt mit Barem. Die Besitzerin des Porzellanschweins war nicht in dem Raum. Der Täter griff es und flüchtete damit. Die Göppinger Polizei (07161/ 632360) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Bewahren Sie ihre Wertgegenstände sicher auf und erschweren sie Dieben den Zugang.

++++1488727

Claudia Kappeler, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

