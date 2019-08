Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Beim Arbeiten schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber flog einen 49-Jährigen am Mittwoch in eine Klinik.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr arbeiteten die Männer an einer Treppe in der Stöcklenstraße. Dabei kippte ein Bauteil und verletzte die Arbeiter zum Teil schwer. Ein Rettungshubschrauber flog den 49-Jährigen in eine Klinik, der Rettungsdienst transportierte den 45-Jährige mit leichten Blessuren in ein Krankenhaus. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

