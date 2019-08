Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Brand im Keller

Am Mittwoch löschte die Feuerwehr einen Brand in Göppingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 20 Uhr sah eine Zeugin Rauch in der Freihofstraße. Die Feuerwehr kam und löschte den Brand in dem Keller des Mehrfamilienhauses. Die Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 10.000 Euro. Die Göppinger Kriminalpolizei (07161/632230) hat nun die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen.

