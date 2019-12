Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in ehemalige Gaststätte

Nachrodt (ots)

In den Tagen vor Weihnachten hebelten Unbekannte ein Fester einer ehemaligen Gaststätte an der Hagener Straße auf. Sie kletterten in den Innenraum und verschwanden später lediglich mit einer kleinen Taschenlampe als Beute. Bemerkt wurde der Einbruch am Montag gegen 10.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei in Altena, Tel. 9199-0.

