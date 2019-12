Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ärger bei Christmas-Party/Geldbörsen-Diebe/Einbrüche

Iserlohn (ots)

Bei einer Christmas-Party in einer Disco an der Hans-Böckler-Straße legte sich ein alkoholisierter 23-jähriger Iserlohner am Mittwoch kurz nach 3 Uhr mit dem Sicherheitspersonal an. Er wollte die Lokalität nicht verlassen, worauf die Sicherheitsdienst-Mitarbeiter Hand anlegten. Nun beschuldigt der Disco-Kunde die Security, ihn "gewürgt" zu haben. Einer der Sicherheitsdienst-Mitarbeiter bekam einen Schlag ab. Die Polizei nahm Anzeigen wegen Körperverletzung gegen alle drei auf. Der 23-Jährige bekam für den Rest des Jahres Hausverbot in dem Lokal.

Einer gleichaltrigen Besucherin dieser Feier wurde gegen 3.30 Uhr die Geldbörse gestohlen. Sie bemerkte, wie ihr im Gedränge jemand ans Gesäß griff. Als sie einen Augenblick später ein Getränk bezahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen ihres Portemonnaies.

Einer 26-jährigen Kundin eines Supermarktes am Theodor-Heuss-Ring wurde am Dienstag gegen 12 Uhr die Geldbörse gestohlen. Erst an der Kasse bemerkte sie, dass das Portemonnaie mitsamt Geld, Papieren und Bankkarte nicht mehr in ihrer Jackentasche steckte.

An der Limburger Straße hebelten Einbrecher am 1. Weihnachtsfeiertag eine Balkontür auf, durchsuchten die Wohnung und verschwanden unter anderem mit Schmuck. Zwischen dem 19. Dezember und dem vergangenen Donnerstag versuchten Unbekannte, die Haustür eines Wohnhauses am Baumhof aufzuhebeln. Das misslang. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

