Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 10.02.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Gefährdung des Straßenverkehrs / Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! ++ Ladendiebstahl - Zeugen gesucht! ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person ++ Diebstahl aus Büro ++ Einbruch in Service Center ++ Versuchter Diebstahl aus Pkw (3) ++

Hesel - Gefährdung des Straßenverkehrs / Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Hesel - Am Samstagnachmittag kam es gegen 14:45 Uhr auf der Auricher Straße (B 72) zu einem Verkehrsunfall, in dessen Anschluss sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Pkw Mercedes die Auricher Straße in Richtung Leer. Im Verlauf der Fahrt überholte er mehrfach die vor ihm fahrenden Pkw, obwohl ihm vermehrt Fahrzeuge entgegenkamen. Aufgrund dieser Tatsache musste der Fahrzeugführer einen Überholvorgang abbrechen, scherte auf die rechte Spur ein und touchierte hier einen Transporter des Herstellers FIAT. Im Anschluss hielten beide Fahrzeugführer ihr Fahrzeug an. Der Fahrer des Mercedes prüfte sein Fahrzeug auf Schäden und setzte seine Fahrt zügig fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Auch hierbei überholte er erneut mehrere Fahrzeuge. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber sowie Personen, die durch die Fahrweise des Unbekannten gefährdet wurden, werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Moormerland - Ladendiebstahl - Zeugen gesucht!

Moormerland - Am Samstagnachmittag kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Discounter in der Rudolf-Eucken-Straße. Durch bislang nicht näher bekannte Zeuginnen wurden Mitarbeiter des Discounters über einen Ladendiebstahl unterrichtet. Da die Zeuginnen sich vor Eintreffen der Polizei aus dem Markt entfernten, bittet die Polizei um Kontaktaufnahme durch die beiden Frauen.

Uplengen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Uplengen - Gegen 21:10 Uhr beabsichtigte am Sonntagabend ein 71-jähriger Mann aus Uplengen mit seinem Pkw VW von einem Grundstück der Uferstraße rückwärts auf diese aufzufahren. Offenbar übersah er hierbei den angrenzenden "Nordgeorgsfehnkanal" und rutschte mit seinem Pkw in das Gewässer. Kräfte der Feuerwehr konnten den Mann zügig aus dem Fahrzeug bergen. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte den leicht verletzten Mann vor Ort. Ein Abschleppunternehmen führte die Bergung des erheblich beschädigten Pkw durch. Der Gesamtschaden wird auf eine untere fünfstellige Summe geschätzt.

Leer - Diebstahl aus Büro

Leer - In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag kam es im Mühlenweg zu einem Einbruch in ein Büro. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten bislang unbekannte Täter durch Aufbohren eines Fensters in das Objekt und durchsuchten das Büro nach Diebesgut. Unerkannt flüchteten sie unter Mitnahme einer gefüllten Geldkassette. Der Schaden wird auf eine mittlere vierstellige Summe geschätzt. Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Einbruch in Service Center

Emden - Am Sonntagnachmittag beobachtete eine aufmerksame Zeugin gegen 17:45 Uhr zwei Männer, welche sich auffällig an einem Service Center in der Lilienstraße verhielten und informierte daraufhin die Polizei. Aufgrund der vorliegenden Beschreibung der Personen konnten Polizeibeamte im Nahbereich zwei Emder im Alter von 32 und 41 Jahren feststellen. Wie sich rausstellte, lag gegen den 32-jährigen Emder ein Haftbefehl vor. Im Anschluss wurde festgestellt, dass in das Service Center durch Aufhebeln einer Tür eingebrochen wurde. Zur Klärung des Sachverhaltes und Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer zunächst der Dienststelle zugeführt. Im Anschluss wurde der 41-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 32-Jährige hingegen wurde aufgrund des Haftbefehls einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Jemgum - Versuchter Diebstahl aus Pkw (3)

Jemgum - Am Sonntagnachmittag kam es in der Zeit von 15:45 Uhr bis 16:20 Uhr zu versuchten Diebstählen aus Pkw in drei Fällen auf einem Parkplatz am Wattweg. Bislang unbekannte Täter schlugen die Seitenscheiben von drei Pkw VW ein und durchsuchten das Fahrzeuginnere nach Diebesgut. Bisherigen Erkenntnissen zufolge konnte in keinem der Fälle Diebesgut erlangt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

