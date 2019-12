Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Spiegel abgetreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben am späten Freitagabend (13.12.2109) an der Heidestraße an drei Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten. Ein Zeuge beobachtete gegen 23.40 Uhr, wie mehrere Jugendliche offenbar die Spiegel von geparkten Fahrzeugen beschädigten. Er machte eine Anwohnerin darauf aufmerksam, die anschließend die Polizei rief. Alarmierte Polizeibeamte trafen in der Rüdigerstraße eine fünfköpfige Personengruppe an, die beim Erblicken der Beamten sofort in verschiedene Richtungen flüchtete. Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten vier Jugendliche und einen Heranwachsenden fest, deren eventuelle Tatbeteiligung Gegenstand weiterer Ermittlungen ist. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigen übergeben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße zu wenden.

