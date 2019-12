Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Christbäume gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag (15.12.2019) Christbäume bei einem Verkaufstand an der Hackstraße gestohlen und sind im Anschluss unerkannt geflüchtet. Ein 31 Jahre alter Zeuge sah, wie zwei Unbekannte gegen 0.40 Uhr über den Zaun des Verkaufstands kletterten und zwei Bäume über den Zaun hoben. Im Anschluss entfernten sich die Beiden mit den Bäumen und weiteren Jugendlichen in Richtung Werderstraße. Der Zeuge konnte die beiden Diebe nicht beschreiben. Vermutlich handelte es sich um zwei Jugendliche. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

